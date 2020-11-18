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"Был ряд сверхважных звонков". Ермак рассказал, почему лечится от COVID-19 в "Феофании", а не дома

По словам главы Офиса президента Андрея Ермака, он "идет на поправку" и ждет отрицательных результатов теста на коронавирус.

Ермак: Выходные были тяжелыми, немного выпал из работы
Ермак: Выходные были тяжелыми, немного выпал из работы
Фото: EPA

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, который болеет коронавирусной инфекцией COVID-19, рассказал в Facebook 18 ноября, почему госпитализировался в клиническую больницу "Феофания".

"Самоизоляцию и медицинский уход при коронавирусе я планировал организовать дома, но необходимый уровень защищенности связи в жилом доме обеспечить невозможно. В противном случае, поверьте, я бы оставался дома и работал оттуда. Но был ряд сверхважных звонков, в том числе звонки советников лидеров стран – участниц нормандского формата", – заявил Ермак.

Он рассказал, что в первые дни заболевания чувствовал себя нормально.

"Потом работать стало намного труднее, поднялась температура, появились кашель, боль в горле и груди. Выходные были тяжелыми, немного выпал из работы. Сейчас мне уже гораздо лучше... Иду на поправку и очень надеюсь скоро получить свой отрицательный тест", – написал глава ОПУ.

Ермак поблагодарил врачей и призвал украинцев придерживаться противоэпидемических мер.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3400247033362488&id=100001316744918

9 ноября стало известно, что президент Владимир Зеленский и Ермак инфицированы коронавирусом. Позже советник Ермака Михаил Подоляк рассказал, что президента и главу ОПУ госпитализировали в клиническую больницу "Феофания".

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемиейПо состоянию на 18 ноября в стране зафиксировано 570 153 случая коронавирусной инфекции, из них 12 496 – за последние сутки. За время эпидемии в Украине скончалось 10 112 пациентов с COVID-19, выздоровело 259 079 человек.

Теги: Феофания, Офис президента Украины, Андрей Ермак, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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