Мендель рассказала о состоянии болеющего COVID-19 Зеленского

Болеющий COVID-19 президент Украины Владимир Зеленский чувствует себя лучше, держится бодро и продолжает работать. Об этом сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в комментарии "Укринформу".
"Здоровье президента Владимира Зеленского улучшается с каждым днем. Уже нет кашля, он держится бодро и продолжает работать. В частности, проводит совещания по селектору и международные телефонные звонки. На этой неделе запланированы мероприятия с участием президента в онлайн-режиме, о чем мы будем сообщать на сайте", – отметила она.
Кроме того, пресс-секретарь Зеленского заверила, что выздоравливает и глава Офиса главы государства Андрей Ермак.
"Мы надеемся, что они как можно скорее вернутся к работе в обычном режиме", – добавила Мендель.
9 ноября стало известно, что Зеленский и Ермак инфицированы коронавирусом. 11 ноября о положительном тесте на COVID-19 сообщил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По состоянию на 18 ноября в стране зафиксировано 570 153 случая коронавирусной инфекции, из них 12 496 – за последние сутки. За время эпидемии в Украине скончалось 10 112 пациентов с COVID-19, выздоровело 259 079 человек.