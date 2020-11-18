Мендель рассказала о состоянии болеющего COVID-19 Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак заболели COVID-19 9 ноября. Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель говорит, что они уже начинают выздоравливать.

У болеющего COVID-19 Зеленского уже нет кашля Фото: president.gov.ua

Болеющий COVID-19 президент Украины Владимир Зеленский чувствует себя лучше, держится бодро и продолжает работать. Об этом сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в комментарии "Укринформу".

"Здоровье президента Владимира Зеленского улучшается с каждым днем. Уже нет кашля, он держится бодро и продолжает работать. В частности, проводит совещания по селектору и международные телефонные звонки. На этой неделе запланированы мероприятия с участием президента в онлайн-режиме, о чем мы будем сообщать на сайте", – отметила она.

Кроме того, пресс-секретарь Зеленского заверила, что выздоравливает и глава Офиса главы государства Андрей Ермак.

"Мы надеемся, что они как можно скорее вернутся к работе в обычном режиме", – добавила Мендель.

9 ноября стало известно, что Зеленский и Ермак инфицированы коронавирусом. 11 ноября о положительном тесте на COVID-19 сообщил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.