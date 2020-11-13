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Зеленский лечится от COVID-19 в “Феофании” в среднем за 7,8 тыс. грн в день – главврач

Денежная сумма, отведенная на содержание президента Украины Владимира Зеленского в "Феофании", такая же, как и для каждого пациента, попавшего в больницу с коронавирусной инфекцией. Это в среднем 7,8 тыс. грн в день, сообщил главврач "Феофании" Игорь Семенив.

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Зеленский 9 ноября получил положительный результат теста на COVID-19
Зеленский 9 ноября получил положительный результат теста на COVID-19
Фото: Офіс Президента України / Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский лечится в клинической больнице "Феофания" Государственного управления делами на тех же условиях, что и другие пациенты. Об этом рассказал в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" главный врач больницы Игорь Семенив в пятницу, 13 ноября.

"Сумма содержания президента такая же, как и каждого пациента, который попадает в больницу с коронавирусной инфекцией. Это в среднем 7,8 тыс. грн в день. Сумма может меняться, ведь она зависит от препаратов и процедур, которые делают пациенту. Так, не ежедневно делают КТ и тест, препараты могут менять в зависимости от симптоматики. Для президента нет отдельного бюджета", – сказал он.

По словам Семенива, Зеленский чувствует себя хорошо.

"Пока нет никаких признаков, что течение болезни может осложниться. Напротив, есть симптомы, которые позволяют надеяться на скорое выздоровление", – отметил он.

Семенив напомнил, что "Феофания" начала принимать пациентов с коронавирусной инфекцией с начала сентября и приняла уже 120 человек.

"И бюджет для каждого – одинаковый. И это далеко не 2,7 млн грн, взятых из ниоткуда. Такие расходы на пациента вообще трудно представить", – указал врач.

Зеленский вчера в своем видеообращении говорил, что третий день находится на самоизоляции и продолжает выполнять свои обязанности

Президент Украины 9 ноября получил положительный результат теста на COVID-19. Коронавирусную инфекцию подтвердили и у главы Офиса президента Андрея Ермака, которого также лечат в "Феофании".

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что в "Феофании" у Зеленского есть оборудованный специальный кабинет, в котором он может проводить совещания. В частности он заявил, что скоро будут представлены комплексные решения по урегулированию ситуации вокруг судей Конституционного Суда Украины.

"Он находится в изолированной палате и, соответственно, у него там спецсвязь установлена", – сказал он.

Жена Зеленского Елена уже переболела COVID-19. 16 июня первую леди госпитализировали с двусторонней полисегментарной пневмонией. 3 июля Офис президента сообщил, что Зеленская выздоровела от COVID-19.

В августе президент сказал, что вместе с его женой коронавирусной инфекцией переболел их сын Кирилл.

По состоянию на 13 ноября в Украине зарегистрировали более 512 тыс. случаев коронавирусной инфекции из них 11 787 – за последние сутки. Скончалось 9145 пациентов с COVID-19, а выздоровело 227 694 человека.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: Феофания, Владимир Зеленский, инфекция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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