ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

От COVID-19 умерло уже более 11 тыс. украинцев

Как сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, из 28 374 тестов на коронавирусную инфекцию, которые сделали за прошлые сутки, более 10 тыс. оказались положительными.

Коронавирус за сутки подтвердили у 447 украинских медработников
Коронавирус за сутки подтвердили у 447 украинских медработников
Фото: ЕРА

В Украине за прошлые сутки заражение коронавирусом SARS-CoV-2 подтвердили у 10 945 человек, сообщил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов. 

При этом, по сообщению министра, 22 ноября сделали 28 374 теста на COVID-19 (методом ПЦР – 25 тыс., еще 3 тыс. – ИФА-тесты). 

Среди пациентов, у которых подтвердили коронавирус за последние сутки, – 491 ребенок и 447 медработников. Общее число случаев достигло 635 689. 

Умерли от COVID-19 уже 11 075 человек (124 – за последние сутки). Выздоровели 291 060 украинцев, продолжают болеть 333 554, свидетельствуют данные системы мониторинга распространения инфекции Совета национальной безопасности и обороны. С подозрением на инфекцию сейчас более 707 тыс. украинцев. 

Ситуация с распространением инфекции по регионам выглядит так: 

  • Киев – 60 218;
  • Винницкая область – 15 476;
  • Волынская область – 21 864;
  • Днепропетровская область – 29 654;
  • Донецкая область – 20 262;
  • Житомирская область – 26 966;
  • Закарпатская область – 21 538;
  • Запорожская область – 24 442;
  • Ивано-Франковская область – 32 296;
  • Киевская область – 31 212;
  • Кировоградская область – 4358;
  • Луганская область – 5679;
  • Львовская область – 41 279;
  • Николаевская область – 15 320;
  • Одесская область – 37 901;
  • Полтавская область – 18 557;
  • Ровенская область – 28 194;
  • Сумская область – 23 167;
  • Тернопольская область – 25 813;
  • Харьковская область – 51 637;
  • Херсонская область – 8704;
  • Хмельницкая область – 26 430;
  • Черкасская область – 18 292;
  • Черновицкая область – 31 369;
  • Черниговская область – 15 061.
https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/825421091334221

Сутками ранее в Украине подтвердили 12 079 случаев коронавирусной инфекции. 

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Мои крылья". Верещук показала сыновей
"Мои крылья". Верещук показала сыновей
Фадеева внесли в список лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины – Министерство культуры
Фадеева внесли в список лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины – Министерство культуры
Заразившаяся коронавирусом ведущая "1+1" рассказала об осложнениях, которые появились во время болезни
Заразившаяся коронавирусом ведущая "1+1" рассказала об осложнениях, которые появились во время болезни
Сын Джигарханяна показал могилу отца
Сын Джигарханяна показал могилу отца
  "Мне пох...й". Бардаш прокомментировал причины войны на Донбассе
  "Мне пох...й". Бардаш прокомментировал причины войны на Донбассе
Злоумышленники взломали и удалили страницу писательницы Карпы в Instagram
Злоумышленники взломали и удалили страницу писательницы Карпы в Instagram
Против трех свидетелей по делу Ефремова возбудили уголовные дела
Против трех свидетелей по делу Ефремова возбудили уголовные дела
Супруга актера "Дизель Шоу" Бережка рассказала, как относится к откровенным сценам мужа с Булитко
Супруга актера "Дизель Шоу" Бережка рассказала, как относится к откровенным сценам мужа с Булитко
"Глаза выдают ваше счастье". Ани Лорак поделилась с поклонниками новыми снимками
"Глаза выдают ваше счастье". Ани Лорак поделилась с поклонниками новыми снимками
Участница дуэта Anna Maria рассказала, почему три года скрывала рождение сына
Участница дуэта Anna Maria рассказала, почему три года скрывала рождение сына
Ресторатор Борисов в седьмой раз станет отцом
Ресторатор Борисов в седьмой раз станет отцом
  "Баклажанная чепурга". Полякова показала, как готовит икру из баклажанов
  "Баклажанная чепурга". Полякова показала, как готовит икру из баклажанов
"Мы нашли интересную тему. Она будет построена на фольклоре". Солистка Go-A Павленко рассказала о подготовке к "Евровидению 2021"
"Мы нашли интересную тему. Она будет построена на фольклоре". Солистка Go-A Павленко рассказала о подготовке к "Евровидению 2021"
"Девочка-булочка". Loboda засветила формы в раздельном купальнике
"Девочка-булочка". Loboda засветила формы в раздельном купальнике
В белых носках и без бровей. Melovin показал первые фото в новом образе
В белых носках и без бровей. Melovin показал первые фото в новом образе
Джоли снимет фильм-биографию о британском военном фотографе
Джоли снимет фильм-биографию о британском военном фотографе
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
Сын Джигарханяна показал могилу отца
Сын Джигарханяна показал могилу отца
Супруга актера "Дизель Шоу" Бережка рассказала, как относится к откровенным сценам мужа с Булитко
Супруга актера "Дизель Шоу" Бережка рассказала, как относится к откровенным сценам мужа с Булитко
"П...здец". Собчак рассказала, что ждет туриста, получившего в ОАЭ положительный результат теста на коронавирус
"П...здец". Собчак рассказала, что ждет туриста, получившего в ОАЭ положительный результат теста на коронавирус
"Худышка", "Бедра конкретно сдулись", "Маленькая такая". Фаны Каменских на ее фото в трусах заметили, что певица похудела
"Худышка", "Бедра конкретно сдулись", "Маленькая такая". Фаны Каменских на ее фото в трусах заметили, что певица похудела
"Глаза выдают ваше счастье". Ани Лорак поделилась с поклонниками новыми снимками
"Глаза выдают ваше счастье". Ани Лорак поделилась с поклонниками новыми снимками
Фадеева внесли в список лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины – Министерство культуры
Фадеева внесли в список лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины – Министерство культуры
"Девочка-булочка". Loboda засветила формы в раздельном купальнике
"Девочка-булочка". Loboda засветила формы в раздельном купальнике
Заразившаяся коронавирусом ведущая "1+1" рассказала об осложнениях, которые появились во время болезни
Заразившаяся коронавирусом ведущая "1+1" рассказала об осложнениях, которые появились во время болезни
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS