От COVID-19 умерло уже более 11 тыс. украинцев

Как сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, из 28 374 тестов на коронавирусную инфекцию, которые сделали за прошлые сутки, более 10 тыс. оказались положительными.

Коронавирус за сутки подтвердили у 447 украинских медработников Фото: ЕРА

В Украине за прошлые сутки заражение коронавирусом SARS-CoV-2 подтвердили у 10 945 человек, сообщил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.

При этом, по сообщению министра, 22 ноября сделали 28 374 теста на COVID-19 (методом ПЦР – 25 тыс., еще 3 тыс. – ИФА-тесты).

Среди пациентов, у которых подтвердили коронавирус за последние сутки, – 491 ребенок и 447 медработников. Общее число случаев достигло 635 689.

Умерли от COVID-19 уже 11 075 человек (124 – за последние сутки). Выздоровели 291 060 украинцев, продолжают болеть 333 554, свидетельствуют данные системы мониторинга распространения инфекции Совета национальной безопасности и обороны. С подозрением на инфекцию сейчас более 707 тыс. украинцев.

Ситуация с распространением инфекции по регионам выглядит так:

Киев – 60 218 ;

; Винницкая область – 15 476 ;

; Волынская область – 21 864 ;

; Днепропетровская область – 29 654 ;

; Донецкая область – 20 262 ;

; Житомирская область – 26 966 ;

; Закарпатская область – 21 538 ;

; Запорожская область – 24 442 ;

; Ивано-Франковская область – 32 296 ;

; Киевская область – 31 212 ;

; Кировоградская область – 4358 ;

; Луганская область – 5679 ;

; Львовская область – 41 279 ;

; Николаевская область – 15 320 ;

; Одесская область – 37 901 ;

; Полтавская область – 18 557 ;

; Ровенская область – 28 194 ;

; Сумская область – 23 167 ;

; Тернопольская область – 25 813 ;

; Харьковская область – 51 637 ;

; Херсонская область – 8704 ;

; Хмельницкая область – 26 430 ;

; Черкасская область – 18 292 ;

; Черновицкая область – 31 369 ;

; Черниговская область – 15 061 .

Сутками ранее в Украине подтвердили 12 079 случаев коронавирусной инфекции.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.