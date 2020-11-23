От COVID-19 умерло уже более 11 тыс. украинцев

В Украине за прошлые сутки заражение коронавирусом SARS-CoV-2 подтвердили у 10 945 человек, сообщил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.
При этом, по сообщению министра, 22 ноября сделали 28 374 теста на COVID-19 (методом ПЦР – 25 тыс., еще 3 тыс. – ИФА-тесты).
Среди пациентов, у которых подтвердили коронавирус за последние сутки, – 491 ребенок и 447 медработников. Общее число случаев достигло 635 689.
Умерли от COVID-19 уже 11 075 человек (124 – за последние сутки). Выздоровели 291 060 украинцев, продолжают болеть 333 554, свидетельствуют данные системы мониторинга распространения инфекции Совета национальной безопасности и обороны. С подозрением на инфекцию сейчас более 707 тыс. украинцев.
Ситуация с распространением инфекции по регионам выглядит так:
Сутками ранее в Украине подтвердили 12 079 случаев коронавирусной инфекции.
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.