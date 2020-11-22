В Украине за сутки коронавирусом заразилось больше 12 тыс. человек

В Украине за сутки выявлено 12 079 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
В числе новых заболевших 489 детей и 375 медработников.
За сутки были госпитализированы 1134 человека, умерло 138, выздоровело 4604 человека. Было проведено 34 397 тестирований, в том числе 27 998 – методом ПЦР и 6399 – ИФА-тестов.
За все время эпидемии в Украине заболело 624 744 человека, из них 286 917 уже выздоровели, 10 951 случай закончился летально.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1199), Днепропетровской (1017), Киевской (962), Сумской (779) и Запорожской (765) областях.
Заболеваемость по областям выглядит следующим образом:
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По состоянию на утро 22 ноября в мире коронавирусом заразилось 58,14 млн человек, от COVID-19 скончалось 1,38 млн человек, выздоровело 37,2 млн.