В Украине за сутки коронавирусом заразилось больше 12 тыс. человек

За все время эпидемии в Украине заболело 624 744 человека, из них 286 917 уже выздоровели, 10 951 случай закончился летально.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в Киеве (1199) Фото: EPA

В Украине за сутки выявлено 12 079 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

В числе новых заболевших 489 детей и 375 медработников.

За сутки были госпитализированы 1134 человека, умерло 138, выздоровело 4604 человека. Было проведено 34 397 тестирований, в том числе 27 998 – методом ПЦР и 6399 – ИФА-тестов.

За все время эпидемии в Украине заболело 624 744 человека, из них 286 917 уже выздоровели, 10 951 случай закончился летально.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1199), Днепропетровской (1017), Киевской (962), Сумской (779) и Запорожской (765) областях.

Заболеваемость по областям выглядит следующим образом:

Киев – 59 006;

Винницкая область – 15 314;

Волынская область – 21 456;

Днепропетровская область – 28 561;

Донецкая область – 20 026;

Житомирская область – 26 154;

Закарпатская область – 21 368;

Запорожская область – 23 800;

Ивано-Франковская область – 31 859;

Киевская область – 30 342;

Кировоградская область – 4258;

Луганская область – 5666;

Львовская область – 40 879;

Николаевская область – 14 957;

Одесская область – 37 365;

Полтавская область – 18 243;

Ровенская область – 27 912;

Сумская область – 22 612;

Тернопольская область – 25 566;

Харьковская область – 51 398;

Херсонская область – 8549;

Хмельницкая область – 26 227;

Черкасская область – 17 748;

Черновицкая область – 31 034;

Черниговская область – 14 444.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.