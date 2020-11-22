В США количество больных COVID-19 превысило 12 млн человек

В мире от COVID-19 скончалось 1,38 млн человек, выздоровело 37,21 млн.

По состоянию на утро 22 ноября в мире коронавирусом заразилось 58,14 млн человек, об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса.

От COVID-19 скончалось 1,38 млн человек, выздоровело 37,21 млн.

Лидером по масштабу распространения вируса остаются США – число инфицированных там достигло 12 млн, умерло 255 тыс. человек, излечилось 4,53 млн.

В Индии, которая находится на втором месте, 9,09 млн заболевших, 133,2 тыс. умерших и 8,52 млн выздоровевших.

Третье место по числу заболевших занимает Бразилия: в стране 6,05 млн человек инфицированы, почти 169 тыс. – умерли, выздоровело 5,44 млн человек.

На четвертом месте Франция с 2,18 млн заболевших и 48,6 тыс. умерших, на пятом Россия – 2,05 млн человек инфицированы, 35,4 тыс. умерли.

В Испании, Великобритании, Аргентине, Италии, Колумбии и Мексике количество заболевших COVID-19 превысило миллион человек. Перу приближаются к этому показателю.

Украина остается на 17-м месте в мире по распространению заболевания.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.