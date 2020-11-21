Медицина Украины ляжет при 20 тыс. больных COVID-19 в сутки, трупы будут в приемных отделениях – профессор Дубров

По словам доктора медицинских наук Сергея Дуброва, в Украине при суточной заболеваемости COVID-19 в 15–20 тыс. возможно повторение ситуации, которая сложилась в Италии весной во время первой волны пандемии.

Дубров: Мы просто уже не выдержим Фото: radiosvoboda.org

Доктор медицинских наук, профессор Сергей Дубров заявил в интервью "Радіо Свобода", обнародованном 21 ноября, что коллапс медицинской системы в Украине возможен при 20 тыс. новых больных коронавирусной инфекцией COVID-19 в сутки.

"Я против любого карантина. Так не хочется карантина, хочется нормально жить. С одной стороны. С другой стороны, мы все должны понимать, что если количество лиц, которые болеют, количество новых заболеваний ежедневно будет 15–20 тысяч, то медицина ляжет. И просто у нас будут те кадры, которые мы видели во время первой волны на севере Италии, то есть трупы на полах, трупы в приемных отделениях", – сказал он.

Врач пояснил, что в случае, если примерно две недели будут каждые сутки фиксировать 15–20 тыс. новых случаев заболевания, число тяжелых больных станет намного больше.

"То есть мы просто уже не выдержим", – добавил Дубров.

Профессор Дубров работает главным научным сотрудником Института педиатрии, акушерства и гинекологии Национальной академии медицинских наук Украины.