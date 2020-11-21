Хватит записывать эти тупые видосики – поговорите со страной честно

Читаю. Власть ждет 30 тыс. заражений и готовится закрывать Украину в середине декабря.

К сожалению.

Мало кто во власти когда-либо занимался реальным бизнесом. Мало кто из них был операционным директором, менеджером на проценте, стоял за прилавком или жил на чаевые. Мало кто из них знает настоящую важность и ценность Нового года для работающих людей.

15 декабря – 31 декабря. Эти две недели во многих сферах – это самый главный период в году. А в сегодняшних реалиях – реальный шанс пережить все это и выжить. Я точно знаю. Для многих.

Это будет последняя возможность попытаться окупить все убытки этого года. Это будет последняя попытка для многих выйти из долгов и выжить. Это будет последний шанс воспользоваться повышенным спросом и хоть немного заработать.

Сотни сфер ждут и готовятся. Продавцы ждут премии от увеличенных выторгов. Официанты ждут щедрые чаевые от новогодних корпоративов. Менеджеры ждут проценты от увеличенных декабрьских отгрузок. Логисты и транспортники ждут вал заказов от перевозки импорта и доставки новогодних заказов. Заводы, фабрики, цеха и мануфактуры работают в склад и ждут повышенный спрос.

Открою власти секрет.

Чтобы хорошо отработать Новый год, компании заранее увеличивают складские запасы, импортеры заранее везут больше товаров. Заводы заранее переходят на две смены – чтобы забить склады. Магазины заранее насыщают полки праздничным ассортиментом. Рестораны заранее составляют меню и программу.

Слышите – заранее.

Там наверху они думают: "Да какая разница, когда закрыть страну – 25 ноября или 15 декабря".

Но здесь, у ходящих по земле людей, болит голова от десятков вопросов:

Брать дополнительных работников на декабрь или забить?

Делать последние закупки или забить?

Вкладывать отложенное "на черный день" в товар или забить?

Дотянуть до выторгов декабря, чтобы выжить, или уже сейчас закрыться и забить?

Рассчитывать еще на новогодний доход или уже сейчас идти на биржу?

Пока еще не поздно.

Хватит записывать эти тупые видосики – поговорите со страной честно.

Если все равно придется закрывать – закрывайте лучше прямо сейчас. Пожалуйста. Не ждите середины декабря.

Если вы это сделаете сейчас, то не только собьете темпы заражения, но и дадите возможность людям хоть что-то заработать на Рождество и Новый год.

Если же закроете всех 15 декабря – добьете не только медицину, но и окончательно поставите на колени всю страну.

Думать вам нечем.

Поэтому, просто поверьте на слово и ДелайТе.

Источник: Алексей Давиденко / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора