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"Судиться намного дороже, чем уплатить штраф". Малюська прокомментировал закон о ношении масок

Министр юстиции Украины Денис Малюська считает, что проблем с доказательствами нарушения масочного режима не возникнет. За это предполагаются штрафы.

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Малюська: Нарушение простое
Малюська: Нарушение простое
Фото: Міністерство юстиції України / Facebook

Украинцам нет смысла оспаривать в суде штраф, выписанный за нарушение масочного режима. Об этом министр юстиции Украины Денис Малюська заявил "Фактам" в интервью, которое было опубликовано 19 ноября.

Так он прокомментировал закон, принятый Верховной Радой 6 ноября и подписанный президентом Владимиром Зеленским 19 ноября. Штрафы составляют от 170 до 225 грн.

"Сомневаюсь, что в этом будет какой-то смысл и кто-то захочет их оспаривать. Нарушение простое: человек находится в общественном месте (торговом центре, магазине), у него маска не на лице, не закрывает рот и нос – плати штраф. Что ж тут оспаривать? Судиться намного дороже, чем уплатить штраф", – сказал министр.

Он считает, что проблем с доказательствами не будет.

"Во-первых, есть элементы доверия к полицейскому. Работает тот же принцип, что и во время множества других нарушений, которые не могут быть зафиксированы иначе, чем на основании показаний самого полицейского. Во-вторых, не стоит забывать – у патрульных есть нагрудная камера, фиксирующая все происходящее рядом", – объяснил Малюська.

По его словам, ранее штрафовать за нарушение масочного режима украинским правоохранителям мешали юридические (накладывать штраф мог только суд) и психологические (штраф был большой – от 17 тыс. грн) сложности.

"Уверен, новые штрафы будут налагаться и администрироваться намного быстрее, чем раньше", – отметил Малюська.

Закон начал действовать в Украине 21 ноября.

3 ноября Верховная Рада в первом чтении уже приняла похожий законопроект – он предлагает штрафовать владельцев бизнеса за отсутствие масок у посетителей на сумму от 3400 до 5100 грн.

По состоянию на 21 ноября в Украине зарегистрировано более 612 655 случаев коронавирусной инфекции, из них рекордные 14 580 – за последние сутки. С начала эпидемии в стране скончалось 10 813 пациентов с COVID-19, выздоровело 282 313 человек.

Теги: эпидемия, штраф, правоохранители, закон, украинцы, инфекция, суд, Денис Малюська, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, маска, нарушение
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