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Клименко рассказал, как полиция будет штрафовать за неношение масок в общественных местах

Глава Нацполиции Игорь Клименко заявил, что полицейские будут делать замечание за неношение масок в общественных местах, в случае отказа будут фиксировать правонарушение.

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Клименко: Полицейские теперь могут не только составлять административные протоколы
Клименко: Полицейские теперь могут не только составлять административные протоколы
Фото: Національна поліція України / Telegram

В Украине за неношение масок в общественных местах будут штрафовать только в случае отказа надеть ее, сперва полицейские будут об этом просить. Об этом 20 ноября заявил глава Нацполиции Украины Игорь Клименко, сообщает пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.

"Согласно нововведениям, полицейские теперь могут не только составлять административные протоколы за нарушение карантина, но и на месте принимать решения в отношении физических лиц, находящихся в общественных зданиях или транспорте без надетых масок или респираторов", – сообщил Клименко.

По его словам, в первую очередь полиция будут действовать превентивно.

"Сначала сделают замечание. И только в случае отказа будут документировать действия правонарушителя", – пояснил он.

6 ноября Верховная Рада ввела штрафы за неношение масок в общественных местах.

Министр юстиции Украины Денис Малюська сообщал, что принятым законом устанавливаются штрафы в размере от 170 до 255 грн.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: Верховная Рада, транспорт, полиция, полицейский, Нацполиция, Игорь Клименко, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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