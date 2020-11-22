После игры с Россией у забившего два мяча сербского футболиста Йовича обнаружили COVID-19

Сербский футболист Лука Йович принимал участие в разгроме сборной России в Лиге наций со счетом 5:0. Вернувшись в мадридский "Реал", за который он выступает, он сдал положительный тест на коронавирус.

Йович (на фото он в футболке номер 11) сдал положительный тест на коронавирус Фото: ЕРА

У форварда мадридского "Реала" и сборной Сербии Луки Йовича, который в разгромном поединке против сборной России в Лиге наций УЕФА (5:0) забил два мяча, обнаружили коронавирусную инфекцию. Об этом в пятницу, 20 ноября проинформировал сайт "Реала".

"Реал Мадрид" сообщает, что наш игрок Лука Йович дал положительный результат тестов на COVID-19, проведенных в пятницу утром", – говорится в сообщении.

Сербского футболиста временно отстранили от участия в матчах.

Матч Сербия – Россия состоялся 18 ноября в Белграде. Йович забивал на 25-й минуте и в компенсированное время первого тайма (45 мин. плюс). Йович отыграл поединок без замены. Поражение стоило российской команде выхода в элитный дивизион Лиги наций.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение инфекции, в России на 22 ноября зарегистрировано почти 2,05 млн случаев COVID-19, в Испании – более 1,5 млн, в Сербии – 116 тыс.