Матч Лиги наций между Украиной и Швейцарией отменен

Всю делегацию сборной Украины по футболу отправили на карантин, сообщает Украинская ассоциация футбола.

УЕФА принял решение отменить матч шестого тура Лиги наций между сборными Украины и Швейцарии. Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.

"УЕФА уведомил Украинскую ассоциацию футбола, что "в связи с компетентным решением департамента здравоохранения кантона Люцерн перевести на карантин всю делегацию национальной команды Украины матч Лиги наций УЕФА Швейцария – Украина не может состояться", – говорится в сообщении.

При этом в УАФ уточнили, что и УЕФА, и Швейцарская ассоциация футбола готовы к проведению поединка, несмотря на запрет местных властей.

Решение о дальнейшей судьбе матча будет принимать УЕФА.

16 ноября стало известно, что положительные тесты на коронавирус сдали три игрока сборной Украины – Эдуард Соболь, Евгений Макаренко и Дмитрий Резник.

Сегодня УАФ сообщила, что положительные тесты на коронавирус сдали еще три украинских футболиста – Руслан Малиновский, Сергей Кривцов, Жуниор Мораес, а также тренер по физподготовке Иван Баштовой.

14 ноября украинская сборная со счетом 1:3 проиграла сборной Германии в пятом туре Лиги наций.

В матче не принимали участие футболисты "Динамо" Виктор Цыганков и Сергей Сидорчук, а также Андрей Ярмоленко, играющий за английский "Вест Хэм", – у них также обнаружили коронавирусную инфекцию.

После предпоследнего тура у Украины шесть очков, она занимает третье место в квартете. У Германии стало девять очков, у Испании – восемь, а у Швейцарии – три.

В поединке между Украиной и Швейцарией, который был запланирован на вечер 17 ноября, должно определиться, какая из сборных сохранит место в элитном дивизионе Лиги наций.