У трех игроков сборной Украины обнаружили COVID-19. Шевченко считает, что матч против Швейцарии не отменят

По мнению главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко, поединок против Швейцарии в рамках шестого тура Лиги наций состоится в любом случае.

За последние дни коронавирус был выявлен у девяти игроков сборной Украины Фото: ЕРА

У трех игроков сборной Украины 17 ноября обнаружили COVID-19. Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.

Положительные тесты на коронавирус сдали Руслан Малиновский, Сергей Кривцов, Жуниор Мораес, а также тренер по физподготовке Иван Баштовой. При этом в оглашенной заявке на матч числились все указанные футболисты.

Как отметили в УАФ, сейчас уточняется информация по Кривцову, Мораесу и Баштовому, так как они уже переболели COVID-19. Учитывая этот факт, УЕФА допускает футболистов донецкого "Шахтера" к игре, однако их участие в поединке запрещают власти Швейцарии. Этот вопрос будет решаться на переговорах УЕФА с местными властями, но на утреннюю тренировку команда отправилась без этих игроков.

Сейчас проходит матчевое совещание, на котором обсуждается вопрос – проводить матч сегодня либо перенести на другую дату.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко накануне в комментарии "Футбол News" выразил мнение, что поединок против Швейцарии в рамках шестого тура Лиги наций состоится в любом случае.

16 ноября стало известно, что положительные тесты на коронавирус сдали три игрока сборной Украины – Эдуард Соболь, Евгений Макаренко и Дмитрий Резник.

14 ноября украинская сборная со счетом 1:3 проиграла сборной Германии в пятом туре Лиги наций.

В матче не принимали участие футболисты "Динамо" Виктор Цыганков и Сергей Сидорчук, а также Андрей Ярмоленко, играющий за английский "Вест Хэм", – у них также обнаружили коронавирусную инфекцию.

После предпоследнего тура у Украины шесть очков, она занимает третье место в квартете. У Германии стало девять очков, у Испании – восемь, а у Швейцарии – три.

Поединок между Украиной и Швейцарией, в котором определится, какая из сборных сохранит место в элитном дивизионе Лиги наций, запланирован на 17 ноября. Начало в 21.45.