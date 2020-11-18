Лига наций УЕФА. В "украинской" группе Испания нанесла рекордное поражение Германии

Футбольная сборная Испании выиграла у немецкой со счетом 6:0 и вышла в плей-офф Лиги наций из группы, в которой играет сборная Украины.

17 ноября в заключительном туре группы А4 Лиги наций УЕФА сборная Испании выиграла у сборной Германии решающий матч за выход в финальную часть турнира. Об этом сообщил сайт УЕФА.

Игра проходила в испанской Севилье.

Перед поединком в группе, в которой также играют Украина и Швейцария, лидировала Германия с отрывом от Испании в одно очко, немцам было достаточно ничьей.

Однако испанцы забили в каждом тайме по три мяча и ни одного не пропустили в свои ворота. Забивали Альваро Мората (17-я мин.), Ферран Торрес (33-я, 55-я и 71-я мин.), Родриго Эрнандес (38-я мин.) и Микель Оярсабаль (89-я мин.).

Итоговый счет – 6:0 – стал для Германии рекордным поражением, отмечает УЕФА.

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев заявил после матча, что это был "крайне неудачный день".

"Ничего не работало. Ни атака, ни оборона. После первого пропущенного гола мы бросили все наши идеи и концепции, бесцельно бегали туда-сюда, позабыли про организацию, оставляли свободные зоны. Сегодня это было смерти подобно", – прокомментировал он.

Таким образом, в финальную часть Лиги наций вышла Испания, Германия заняла второе место. Кто покинет элитный дивизион Лиги наций, станет известно после решения по матчу Швейцария – Украина, который был отменен из-за вспышки коронавируса в украинской сборной.