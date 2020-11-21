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"Мы только разгоняемся". Медик прогнозирует, что пик эпидемии COVID-19 придется на начало 2021 года

Главный врач медцентра "Биокурс" Тарас Жиравецкий считает, что коронавирусом в Украине ежедневно заражается более 30 тыс. человек.

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С начала эпидемии коронавирусом в Украине заразилось более 612 тыс. человек
С начала эпидемии коронавирусом в Украине заразилось более 612 тыс. человек
Фото: EPA

Главный врач медцентра "Биокурс" Тарас Жиравецкий заявил, что пик эпидемии коронавируса придется на январь – февраль 2021 года. Такое мнение он высказал в интервью "Обозревателю".

"Сейчас мы только разгоняемся, хотя полагают, что это как бы вторая волна. Пик должен наступить где-то в январе – феврале, тогда будет наибольшая нагрузка на тех, кто заболел и попал в стационар. Далее будем идти вниз. Но если эта эпидемия будет развиваться по типу испанского гриппа, через некоторое время нас ждет третья волна и она уже будет более легкая", – сказал Жиравецкий.

Он также считает, что сейчас в Украине ежедневно коронавирусом заражается около 32 тыс. человек.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине к 21 ноября заразилось 612,66 тыс. человек, 10,8 тыс. из них скончались, 282,3 тыс. пациентов выздоровели.

Теги: Украина, эпидемия, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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