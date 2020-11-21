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Пандемия COVID-19 затянется еще на 6-8 месяцев – Гейтс

Американский бизнесмен Билл Гейтс подчеркнул, что люди уже испытывают некую усталость от пандемии COVID-19 и обязательных противоэпидемических мер.

В сентябре Гейтс отмечал, что пандемия полностью прекратится в 2022 году
В сентябре Гейтс отмечал, что пандемия полностью прекратится в 2022 году
Фото: EPA

Борьба с COVID-19 затянется еще минимум на 6-8 месяцев, но после этого мы увидим "свет в конце туннеля". Такое мнение высказал американский бизнесмен и филантроп Билл Гейтс в интервью The Daily Beast, опубликованном 20 ноября.

Он подчеркнул, что человечество ждет очень суровая зима. По его словам, в холода, когда люди больше находятся в помещении, вирус размножается активнее. Гейтс также подчеркнул, что люди уже испытывают некую усталость от пандемии и обязательных противоэпидемических мер.

"В течение следующих шести-восьми месяцев новости [будут] в основном плохими. После этого объем вакцины увеличится, и в конце туннеля загорится свет", – сказал он.

В августе Гейтс предположил, что богатые страны поборют пандемию коронавируса в первой половине следующего года благодаря "временной" вакцине.

А в сентябре миллиардер отметил, что, по его мнению, пандемия полностью прекратится в 2022 году.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 21 ноября в мире коронавирусом заразились 57,56 млн человек, от COVID-19 скончалось 1,37 млн человек, выздоровело 36,9 млн.

Теги: Билл Гейтс, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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