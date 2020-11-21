В России зафиксирован максимальный суточный прирост больных COVID-19 с начала пандемии

Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России превысило 2 млн.

В России зафиксирован максимальный суточный прирост новых случаев COVID-19 за все время пандемии. По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за прошедшие сутки в РФ подтвердили 24 822 случая заражения.

Всего с начала пандемии в России зафиксировали 2,06 млн случаев COVID-19. По этому показателю страна занимает пятое место в мире, уступая Франции, Бразилии, Индии и США.

За прошедшие сутки умерло 467 пациентов с коронавирусом (это также максимальный показатель). Всего с начала пандемии скончалось 35 778 человек. Выздоровело 1,58 млн пациентов, 26 021 из них – за прошедшие сутки.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 21 ноября в мире коронавирусом заразилось 57,56 млн человек, от COVID-19 скончалось 1,37 млн человек, выздоровело 36,9 млн.