В австралийском штате ввели локдаун из-за лжи больного COVID-19 о том, как он заразился

В штате Южная Австралия ввели локдаун после сообщения о массовом распространения коронавирусной инфекции в одной из местных пиццерий. На шесть дней решили ввести жесткий локдаун – закрыть все школы и предприятия.

В штате Южная Австралия 18 ноября усилили карантин из-за сообщений о новых случаях заражения коронавирусом. Однако оказалось, что один из заболевших соврал о деталях того, где подхватил болезнь, сообщал ABC 20 ноября.

Все началось с того, что COVID-19 подтвердили у пожилой женщины. Оказалось, она заразилась от дочери, работающей в местном отеле. Вскоре в этом отеле выявили еще несколько случаев болезни. Медики отследили распространение коронавируса до пиццерии Woodville Pizza Bar.

Сотрудников здравоохранение беспокоила скорость распространения болезни, потому было принято решение ввести жесткий локдаун – на шесть дней закрыть все школы и предприятия.

Однако спустя несколько дней оказалось, что такого ужесточения карантина можно было избежать – один из заболевших солгал о том, как он заразился. Мужчина сообщил, что инфицировался, когда покупал пиццу в вышеназванной пиццерии. Но оказалось, что он был сотрудником заведения и тесно контактировал с другим больным сотрудником.

Власти приняли решение сократить длительность локдауна на три дня – до 21 ноября.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в Австралии заболело 27,8 тыс. человек, 907 умерли. Всего в мире инфицировано более 57 млн человек, 1,3 млн умерли.