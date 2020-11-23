"Ела лимоны как вату". Grosu переболела COVID-19

По словам украинской певицы Grosu (Алины Гросу), она сдала тест на COVID-19 после того, как у нее поднялась температура, а лимоны по вкусу стали похожими на вату.

Украинская певица и актриса Grosu (Алина Гросу) 20 ноября сообщила в Instagram, что переболела COVID-19.

"28 октября почувствовала себя не очень хорошо, поднялась температура, перестала ощущать запахи и вкусы, ела лимоны как вату, решила сдать тест и получила положительный результат. У меня была легкая форма. Компьютерная томография показала, что нет поражения легких. Из дому не выходила. Пила антибиотики, а от уколов отказалась, потому что боюсь их. Сдала много анализов, так как коронавирус бьет по слабым местам", – рассказала она.

Певица отметила, что сейчас уже идет на поправку.

"Берегите себя. Будьте бдительны. И если появляются первые симптомы, не занимайтесь самолечением", – подписала она ролик.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от GROSU (@alina_grosu)

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 23 ноября в Украине зарегистрировано 635 689 заражения коронавирусом. Умерли от COVID-19 11 075 человек. Выздоровели 291 060 украинцев, продолжают болеть 333 554.