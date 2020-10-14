Grosu поделилась снимками со съемок фильма

По словам украинской певицы Grosu (Алины Гросу), съемки фильма начались в 7.00 утра.

Grosu стала известна после того, как в шестилетнем возрасте исполнила песню "Бджілка" Фото: Алина Гросу / Facebook

Украинская певица и актриса Grosu (Алина Гросу) 14 октября в Instagram разместила серию снимков, на которых запечатлена на скамейке в парке.

"Надеюсь, мои глаза не на всех фотографиях выдают, что я с 7.00 утра на [съемочной] площадке. А нет, на всех", – подписала она публикацию.

Артистка не уточнила, в каком фильме снимается, отметив, что находится на территории грузинского ресторана, расположенного в центре Киева.

Алина Гросу родилась в Черновцах в 1995 году. Артистка стала известна после того, как в шестилетнем возрасте исполнила песню "Бджілка".

21 сентября 2020 года в эфире передачи ЖВЛ, которая вышла на "1+1", Гросу сообщила, что развелась со своим супругом, российским предпринимателем Александром Комковым. Певица подчеркнула, что в настоящее время не готова к новым отношениям.

Пара сыграла свадьбу летом 2019 года. Церемония бракосочетания состоялась в Италии.