"Дым". Grosu после развода презентовала клип о любви, которая больше не греет. Видео
Украинская певица Grosu, которая в сентябре сообщила о разводе с мужем, на своем канале в YouTube 9 октября презентовала видео на песню "Дым". "Это аллегория исчезнувшей любви. Эта любовь уже не греет, не вдохновляет, не горит. Вместо нее осталась стена из серого дыма, которая прочно стала между двумя людьми", – говорится в релизе. Композиция войдет в новый альбом певицы, премьера которого запланирована на конец осени 2020 года.
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