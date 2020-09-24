"Больше мусолить эту тему не буду". 25-летняя Grosu заявила, что после развода жизнь не заканчивается

По словам 25-летней украинской певицы Grosu, она не намерена в разговорах возвращаться к прошлому.

25-летняя украинская певица Grosu 24 сентября в Instagram сообщила, что не хочет больше говорить о разводе.

"Дала сегодня последнее интервью на тему развода, в котором расставила все точки. Больше мусолить эту тему и отвечать на вопросы о прошлом я не буду. Жизнь не заканчивается, идем вперед!" – написала она.

О разводе с предпринимателем Александром Комковым Grosu сообщила в эфире передачи ЖВЛ, которая вышла в эфир на "1+1" 21 сентября.

Пара сыграла свадьбу летом 2019 года. Церемония бракосочетания состоялась в Италии.