25-летняя Grosu показала лицо без макияжа

25-летняя украинская певица Grosu (Алина Гросу) на своей странице в Instagram обнародовала фото, на котором запечатлена в гримерной без макияжа.
"Фото без мейка для привлечения внимания", – подписала она снимок.
"Алина, ходите без макияжа всегда! Сколько плюсов при этом, а выглядите офигенно!" – оценили фолловеры.
"Очень красивая без макияжа", – отреагировали на фото пользователи сети.
"Без макияжа ты супер", – считают подписчики.
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Фото без меи * ка для привлечения вниманияА видео для затравки 25 СЕНТЯБРЯ - премьера сериала «Любовь с ароматом кофе» на @stbua :) где вы, наконец-то сможете увидеть меня влюбле * нную, творческую и борющуюся за свое * счастье это нежная, милая и легкая картина))) 2 ОКТЯБРЯ - премьера сериала «Солнечные дни» также на @stbua и вы сможете увидеть меня в кардинально другом образе от жизненного)) циничнои * , деловои * , расчетливои * акулои * кино-индустриискажем, мое альтер эго наслаждаи * тесь
Алина Гросу родилась в Черновцах. Осенью на телеканале СТБ состоятся премьеры двух сериалов с участием Grosu.
В интервью передаче "ЖВЛ", которая вышла в эфир на канале "1+1" 21 сентября, певица заявила, что развелась со своим мужем предпринимателем Александром Комковым. Grosu подчеркнула, что в настоящее время не готова к новым отношениям.
Grosu вышла замуж за Комкова летом 2019 года. Празднование бракосочетания артистки состоялось в Италии.