25-летняя Grosu показала лицо без макияжа

25-летняя украинская певица Grosu (Алина Гросу) поделилась снимком, сделанным в гримерной.

25-летняя украинская певица Grosu (Алина Гросу) на своей странице в Instagram обнародовала фото, на котором запечатлена в гримерной без макияжа.

"Фото без мейка для привлечения внимания", – подписала она снимок.

"Алина, ходите без макияжа всегда! Сколько плюсов при этом, а выглядите офигенно!" – оценили фолловеры.

"Очень красивая без макияжа", – отреагировали на фото пользователи сети.

"Без макияжа ты супер", – считают подписчики.

Алина Гросу родилась в Черновцах. Осенью на телеканале СТБ состоятся премьеры двух сериалов с участием Grosu.

В интервью передаче "ЖВЛ", которая вышла в эфир на канале "1+1" 21 сентября, певица заявила, что развелась со своим мужем предпринимателем Александром Комковым. Grosu подчеркнула, что в настоящее время не готова к новым отношениям.

Grosu вышла замуж за Комкова летом 2019 года. Празднование бракосочетания артистки состоялось в Италии.