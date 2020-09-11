В постели с козлом. Grosu рассказала в новом клипе об изменах. Видео
Проживающая в России украинская певица Grosu на своем канале в YouTube 11 сентября презентовала видео на песню "Голый король". По сюжету главная героиня музыкального ролика однажды просыпается в постели с козлом. "Я посвящаю эту историю всем, кто сумел пережить измену и начать жизнь с чистого листа!" – анонсировала певица новое видео на своей странице в Facebook.
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