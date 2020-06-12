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13 июня, 2020
 
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"Голый король" и дама пик. Grosu записала клип на песню Стаса Шуринса

Проживающая в России украинская певица Grosu на своем канале в YouTube презентовала видео на песню "Голый король". Представленная композиция является заглавным треком будущего одноименного альбома певицы. В клипе изображение певицы появляется на карте со значком дамы пик. "Эта песня – автобиографичная, но что в ней сказка, а что быль – догадываться вам", – интригует Grosu. Слова и музыку к композиции написал латвийский певец и композитор Стас Шуринс.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Grosu: Что в песне сказка, а что быль догадываться вам
Grosu: Что в песне сказка, а что быль – догадываться вам
Фото: alina_grosu / Instagram

видео

Видео: GROSU / YouTube
Теги: клип, видеоклип, Grosu, Стас Шуринс
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