Grosu: Я благодарна этому году за то, что многое расставил по местам

Проживающая в России украинская певица Grosu обнародовала в Instagram видео, на котором запечатлена в момент задувания свечей на праздничном торте.
"Шагнула со всей серьезностью в свои 25. Я благодарна этому году за миллион чудесных моментов, за победы и за бесценный опыт, за то, что многое расставил по своим местам", – написала певица.
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Шагнула со всей серьезностью в свои 25 Я благодарна этому году за миллион чудесных моментов, за победы и за бесценный опыт, за то что многое расставил по своим местам. Спасибо моим родным, близким, любимым людям, моим родителям, семье и вам, мои дорогие друзья, что вы рядом. Я вас всех очень люблю У кого-то жизнь начнётся завтра, А мне наступило двадцать пять.. Снова буду падать, подниматься, Снова буду плакать и смеяться, Новые ошибки совершать...:) #стихиалинкиблондинки
Алина Гросу родилась 8 июня 1995 года в Черновцах. Сейчас она живет в Москве. Некоторое время певица сотрудничала с продюсерским центром Григория Лепса, но в 2018 году объявила, что разорвала отношения.
Певица вышла замуж за предпринимателя Александра Комкова 1 июня 2019 года. Празднование бракосочетания артистки состоялось в Италии.