Grosu: Я благодарна этому году за то, что многое расставил по местам

Проживающая в России украинская певица Grosu отмечает юбилей – 8 июня артистке исполнилось 25 лет.

Проживающая в России украинская певица Grosu обнародовала в Instagram видео, на котором запечатлена в момент задувания свечей на праздничном торте.

"Шагнула со всей серьезностью в свои 25. Я благодарна этому году за миллион чудесных моментов, за победы и за бесценный опыт, за то, что многое расставил по своим местам", – написала певица.

Алина Гросу родилась 8 июня 1995 года в Черновцах. Сейчас она живет в Москве. Некоторое время певица сотрудничала с продюсерским центром Григория Лепса, но в 2018 году объявила, что разорвала отношения.

Певица вышла замуж за предпринимателя Александра Комкова 1 июня 2019 года. Празднование бракосочетания артистки состоялось в Италии.