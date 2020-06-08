Клуб читателей
Бульвар Шоубиз
08 июня, 2020
 
Новости

Grosu: Я благодарна этому году за то, что многое расставил по местам

Проживающая в России украинская певица Grosu отмечает юбилей – 8 июня артистке исполнилось 25 лет.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Grosu: Шагнула со всей серьезностью в свои 25
Grosu: Шагнула со всей серьезностью в свои 25
Фото: alina_grosu / Instagram

Проживающая в России украинская певица Grosu обнародовала в Instagram видео, на котором запечатлена в момент задувания свечей на праздничном торте. 

"Шагнула со всей серьезностью в свои 25. Я благодарна этому году за миллион чудесных моментов, за победы и за бесценный опыт, за то, что многое расставил по своим местам", – написала певица. 

Алина Гросу родилась 8 июня 1995 года в Черновцах. Сейчас она живет в Москве. Некоторое время певица сотрудничала с продюсерским центром Григория Лепса, но в 2018 году объявила, что разорвала отношения. 

Певица вышла замуж за предпринимателя Александра Комкова 1 июня 2019 года. Празднование бракосочетания артистки состоялось в Италии. 

Теги: юбилей, Алина Гросу, певица, Grosu
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Рыбчинский: Я так ненавижу войну... Меня восхищают финны, которые выиграли войну в 1939-м
  Рыбчинский: Я так ненавижу войну... Меня восхищают финны, которые выиграли войну в 1939-м
Дмитрий ГОРДОН
  "Уберите свое колено с нашей шеи". Протесты в США из-за убийства полицейским темнокожего американца. Главное
  "Уберите свое колено с нашей шеи". Протесты в США из-за убийства полицейским темнокожего американца. Главное
Наталия ДВАЛИ
  Журналист Цимбалюк: Турчинов, Порошенко, Зеленский – никто из них серьезно не рассматривал возможность отправить танки на Кубань
  Журналист Цимбалюк: Турчинов, Порошенко, Зеленский – никто из них серьезно не рассматривал возможность отправить танки на Кубань
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS