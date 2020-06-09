Grosu отпраздновала день рождения на рыбалке и показала улов

Проживающая в России украинская певица Grosu призналась, что предпочитает тусовкам отдых на природе.

Grosu: Я не особо люблю обычные тусовки, мне бы природу рядом Фото: alina_grosu / Instagram

Проживающая в России украинская певица Grosu обнародовала в Instagram фото, на котором запечатлена с пойманным на рыбалке осетром.

"День рождения отмечала на рыбалке. Многие этому удивляются, но я не особо люблю обычные тусовки, мне бы природу рядом. Может, это возраст уже говорит?" – написала певица.

По словам артистки, которая родилась 8 июня в 20.20, ей удалось именно в этот момент времени поймать трехкилограммовую рыбу. Всего на рыбалке она поймала пять осетров.

"Поэтому, думаю, год будет максимально плодотворным", – поделилась надеждами Grosu.

Алина Гросу родилась 8 июня 1995 года в Черновцах. Сейчас она живет в Москве. Некоторое время певица сотрудничала с продюсерским центром Григория Лепса, но в 2018 году объявила, что разорвала с ним отношения.

Певица вышла замуж за предпринимателя Александра Комкова 1 июня 2019 года. Празднование бракосочетания артистки состоялось в Италии.