Grosu отпраздновала день рождения на рыбалке и показала улов

Проживающая в России украинская певица Grosu обнародовала в Instagram фото, на котором запечатлена с пойманным на рыбалке осетром.
"День рождения отмечала на рыбалке. Многие этому удивляются, но я не особо люблю обычные тусовки, мне бы природу рядом. Может, это возраст уже говорит?" – написала певица.
По словам артистки, которая родилась 8 июня в 20.20, ей удалось именно в этот момент времени поймать трехкилограммовую рыбу. Всего на рыбалке она поймала пять осетров.
"Поэтому, думаю, год будет максимально плодотворным", – поделилась надеждами Grosu.
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Дорогие мои друзья, спасибо вам за столько невероятно приятных слов я и не знала, что вас так много хочу чтоб все, что вы пожелали не было и в вашей жизни, только увеличено втрое раз :))) будьте счастливы!!! Я вас люблю и ещё раз спасибо P.s. День рождения я встречала на рыбалке (многие этому удивляются, но я не особо люблю обычные тусовки, мне бы природу рядом может это возраст уже говорит) родилась я в 20:20 и именно в это время вчера я словила 3 кг-ого осетра поэтому, думаю, что год будет максимально плодотворным)))) ура)))) а это весь мой персональный улов кайф))) пошла коптить, солить и запекать))) #выбирайгросу )))
Алина Гросу родилась 8 июня 1995 года в Черновцах. Сейчас она живет в Москве. Некоторое время певица сотрудничала с продюсерским центром Григория Лепса, но в 2018 году объявила, что разорвала с ним отношения.
Певица вышла замуж за предпринимателя Александра Комкова 1 июня 2019 года. Празднование бракосочетания артистки состоялось в Италии.