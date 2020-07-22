"Тебе идет быть мамой". Grosu показала свое "маленькое счастье"

Проживающая в России украинская певица Grosu разместила в сети фото, на которых запечатлена с ребенком на руках.

Проживающая в России украинская певица Grosu обнародовала в Instagram фото, позируя в кадре со своим младшим братом Михаилом, которому в августе исполнится три года.

"Так выглядит мое маленькое счастье, мой вредный мальчик", – подписала она снимок.

"Тебе идет быть мамой", – отреагировали на фото фолловеры певицы.

Алина Гросу родилась в Черновцах. Сейчас она живет в Москве. Некоторое время певица сотрудничала с продюсерским центром Григория Лепса, но в 2018 году объявила, что разорвала с ним отношения.

Младший брат певицы родился 31 августа 2017 года. Отцу певицы Михаилу Гросу на момент рождения Михаила было 50 лет, ее маме Анне Гросу – 54.

Летом 2019 года певица вышла замуж за предпринимателя Александра Комкова.