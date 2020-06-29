Бульвар Шоубиз
 
29 июня, 2020
 
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Grosu в розовом платье совершила 60 попаданий в цель из автомата Калашникова

Проживающая в России украинская певица Grosu заявила, что из 64 выстрелов из АК-47 60 раз попала в цель.

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Grosu: Настреляла
Grosu: Настреляла
Фото: alina_grosu / Instagram

Проживающая в России украинская певица Grosu обнародовала в Instagram снимок, позируя в кадре в платье розового цвета с мягкими игрушками.

"Не подарили, а настреляла. 60 попаданий из 64. АК-47", – подписала она снимок.

Алина Гросу родилась в Черновцах. Сейчас она живет в Москве. Некоторое время певица сотрудничала с продюсерским центром Григория Лепса, но в 2018 году объявила, что разорвала с ним отношения.

Певица вышла замуж за предпринимателя Александра Комкова 1 июня 2019 года. Празднование бракосочетания артистки состоялось в Италии.

Теги: Михаил Калашников, стрельба, певица, Grosu
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