Grosu заявила о разводе и рассказала о причинах расставания с мужем

Проживающая в России украинская певица Grosu (Алина Гросу) вышла замуж за предпринимателя Александра Комкова летом 2019 года. По словам певицы, спустя несколько месяцев после свадьбы они с мужем начали жить отдельно.

Grosu: Он меня или разлюбил или совсем не любил Фото: Алина Гросу / Facebook

Проживающая в России 25-летняя украинская певица Grosu в интервью программе "ЖВЛ" на "1+1" сообщила, что рассталась со своим мужем Александром Комковым.

По словам певицы, инициатором разрыва отношений, которые испортились спустя несколько месяцев после свадьбы, стал Комков.

Grosu подчеркнула, что супруг сперва предложил ей некоторое время пожить отдельно, а затем настоял на разводе.

"Он с кем-то познакомился в ноябре. Я в то время была вся в работе. Мне кажется, он меня или разлюбил, или совсем не любил", – заявила она.

Певица отметила, что пока что не готова к новым отношениям.

Grosu вышла замуж за предпринимателя Александра Комкова летом 2019 года. Празднование бракосочетания артистки состоялось в Италии.

1 апреля в День смеха певица обнародовала якобы результаты положительного теста на беременность, заявив, что они с супругом в шоке.

11 сентября певица презентовала клип, который "посвятила всем, кто пережил измены и начал жить с чистого лица".