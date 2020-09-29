  Grosu: Влюбляться больше всего мне хочется осенью

По словам 25-летней украинской певицы Grosu (Алины Гросу), она впервые влюбилась осенью.

25-летняя украинская певица Grosu (Алина Гросу) 28 сентября на своей странице в Instagram призналась, что любит осеннюю непогоду.

"Я дико люблю дождь, холод и непогоду – они навевают романтику и хочется еще больше творить и жить дыша полной грудью", – сообщила артистка.

Она рассказала, что за последние две недели записала две песни.

"Приятно работать осенью, приятно учиться осенью. И свою первую любовь я встретила осенью. И влюбляться больше всего мне хочется осенью", – написала она.

Алина Гросу родилась в Черновцах в 1995 году. Артистка стала известна после того, как в шестилетнем возрасте исполнила песню "Бджілка".

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Видео: GROSU / YouTube

21 сентября 2020 года в эфире передачи ЖВЛ, которая вышла в эфир на "1+1", Гросу сообщила, что развелась со своим супругом российским предпринимателем Александром Комковым. Певица подчеркнула, что в настоящее время не готова к новым отношениям.

Пара сыграла свадьбу летом 2019 года. Церемония бракосочетания состоялась в Италии.