  Grosu: Влюбляться больше всего мне хочется осенью

25-летняя украинская певица Grosu (Алина Гросу) 28 сентября на своей странице в Instagram призналась, что любит осеннюю непогоду.
"Я дико люблю дождь, холод и непогоду – они навевают романтику и хочется еще больше творить и жить дыша полной грудью", – сообщила артистка.
Она рассказала, что за последние две недели записала две песни.
"Приятно работать осенью, приятно учиться осенью. И свою первую любовь я встретила осенью. И влюбляться больше всего мне хочется осенью", – написала она.
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#follow * e Как-то незаметно уже, практически, наступил второи * месяц осени.. Не знаю, как вы...а я дико люблю дождь, холод и непогоду они навевают романтику в душе и хочется еще * больше творить и жить дыша полнои * грудью за последнюю неделю я записала 2 песни... одну, наконец-то на украинском языке вторая же станет саундтреком к новои * картине... приятно работать осенью, приятно учиться осенью, приятно проводить время осенью..где-то под пледом, у окна и под зонтом...вдвое * м...как-то так у меня в душе осталось с детства, друзья и близкие люди в холодное время года рядом, а летом кто куда..все в разных городах и странах.. и свою первую любовь я встретила осенью и влюбляться больше всего хочется мне осенью..
Алина Гросу родилась в Черновцах в 1995 году. Артистка стала известна после того, как в шестилетнем возрасте исполнила песню "Бджілка".
21 сентября 2020 года в эфире передачи ЖВЛ, которая вышла в эфир на "1+1", Гросу сообщила, что развелась со своим супругом российским предпринимателем Александром Комковым. Певица подчеркнула, что в настоящее время не готова к новым отношениям.
Пара сыграла свадьбу летом 2019 года. Церемония бракосочетания состоялась в Италии.