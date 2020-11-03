Бульвар Шоубиз
 
03 ноября, 2020
 
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Grosu рассказала, как поделила имущество с бывшим мужем

Украинская певица Grosu (Алина Гросу) заявила, что ее экс-супруг Александр Комков после развода не претендовал на то, что принадлежало ей.

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Grosu сообщила о разводе с Комковым в сентябре 2020 года
Grosu сообщила о разводе с Комковым в сентябре 2020 года
Фото: alina_grosu / Instagram

Украинская певица и актриса Grosu (Алина Гросу) в программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" рассказала, что после развода с предпринимателем Александром Комковым не претендовала на квартиру, в которой они проживали. Ролик с участием актрисы опубликован 3 ноября на странице передачи в Instagram. 

"Квартира осталась у мужа, потому что я не хотела у него ничего брать. И спасибо, что он у меня ничего не взял", – сообщила артистка.

Алина Гросу родилась в Черновцах в 1995 году. Артистка стала известна после того, как в шестилетнем возрасте исполнила песню "Бджілка".

Летом 2019 года певица вышла замуж за московского бизнесмена Александра Комкова. Церемония бракосочетания состоялась в Италии.

21 сентября 2020 года в эфире передачи ЖВЛ, которая вышла в эфир на "1+1", Гросу сообщила, что развелась

16 октября в интервью YouTube-каналу журналистки Наташи Влащенко Vласть vs Vлащенко, певица сообщила, что Комков формально занимался развитием компьютерных клубов, но назвать это бизнесом она не может.

Теги: скандал, развод, Grosu
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