От COVID-19 умер украинский военный в составе миссии ООН в ДР Конго

Украинский военнослужащий в составе миссии ООН в ДР Конго получил позитивный ПЦР-тест на коронавирус 14 ноября, позже его перевели в реанимацию.

В Украине зафиксировано более 600 тыс. случаев COVID-19 Фото: depositphotos.com

Украинский военнослужащий, который был в составе миссии ООН в Демократической Республике Конго, умер от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба командования медицинских сил Вооруженных сил Украины в Facebook 23 ноября.

Это 26-й летальный случай в ВСУ.

Военнослужащий заболел 7 ноября и сначала с легкими симптомами находился в изоляторе воинской части. 14 ноября ПЦР-тест на COVID-19 показал положительный результат.

16 ноября состояние украинца ухудшилось, сначала его перевели в госпиталь ООН III уровня в городе Гома, а позже – в отделение анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии госпиталя ООН IV уровня в Найроби (Кения).

"22 ноября состояние здоровья пациента резко ухудшилось, интенсивная терапия, к сожалению, не дала положительного результата", – говорится в сообщении.

Всего в ВСУ по состоянию на 23 ноября COVID-19 болеет 2882 человека, 6159 выздоровели.

Украинцы принимают участие в миссии ООН в ДР Конго с мая 2019 года.

По состоянию на 23 ноября в Украине зарегистрировано 635 689 случаев коронавирусной инфекции, из них 10 945 – за последние сутки. Скончалось 11 075 пациентов, а выздоровело 291 060 человек.