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Глава Минздрава Украины заявил, что в стране заполнены 52% коек для больных COVID-19

В Украине сейчас свободны более 12 тыс. коек, подключенных к кислороду, но в ряде регионов их недостаточно, заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

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По данным Минздрава, за последние четыре дня в Украине к кислороду подключили более 1 тыс. коек
По данным Минздрава, за последние четыре дня в Украине к кислороду подключили более 1 тыс. коек
Фото: depositphotos.com

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил 23 ноября, что в больницах страны сейчас находится более 27 тыс. пациентов с COVID-19. 

"Количество коек, выделенных под лечение пациентов с COVID-19, составляет 53 445 в целом по Украине. В больницах на сегодняшнее утро находится 27 792 пациента. Вы видите, заполненность коек – на уровне 52%", – сказал он на онлайн-брифинге, передает корреспондент издания "ГОРДОН"

Степанов уточнил, что это "реальная картина" по состоянию на сегодняшний день. 

Минздрав продолжает увеличивать количество коек для пациентов с COVID-19, отметил он. В начале пандемии, по словам министра, в Украине было 12 704 "условных койки" для больных COVID-19. 

Он признал, что в стране "есть регионы, где ситуация по количеству коек достаточно напряженная". 

К кислороду подключены 25 996 коек, в целом по стране сейчас свободны 12 168 из них, но в Киеве, Черкасской и Харьковской областях их недостаточно, сказал Степанов.

"Ситуация полностью контролируема от начала до конца. У нас есть четкое понимание относительно увеличения количества коек", – заверил министр. 

По словам Степанова, за последние четыре дня в Украине оборудовали доступом к кислороду более 1 тыс. коек – 19 ноября их было 24 575

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине подтвердили уже 635,7 тыс. случаев COVID-19, из них 10 945 – за последние сутки. Число умерших от инфекции превысило 11 тыс. 

Теги: больница, лечение, Минздрав, Максим Степанов, больницы, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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