Степанов считает невозможной в Украине ситуацию, при которой пациенты с COVID-19 умирают из-за недостатка кислорода в больнице

Волонтер Дана Яровая сообщила 18 ноября, что в больнице Белой Церкви Киевской области пациентам дают кислород по 15 минут в сутки, в результате чего мужчина с COVID-19 отдал свой кислород сыну и умер. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что врачи больницы опровергли ее слова.

На данный момент ситуация, при которой в Украине из-за недостатка кислорода в больнице может умереть пациент с коронавирусной инфекцией COVID-19, невозможна, заявил министр здравоохранения Максим Степанов 20 ноября во время онлайн-брифинга, который он транслировал в Facebook.

Волонтер Дана Яровая сообщила 18 ноября, что в больнице Белой Церкви Киевской области пациентам дают кислород по 15 минут в сутки, в результате чего мужчина с COVID-19 отдал свой кислород сыну и умер. История быстро разошлась в СМИ.

Степанов рассказал, что Минздрав проверил это сообщение.

"Мы начали проверять. Потому что, по моему мнению, это на сегодняшний день в Украине невозможно. Да, у нас есть проблемы (и с кислородом), и мы знаем об этих проблемах. Темпы разворачивания пандемии таковы, что мы иногда не успеваем, – это с одной стороны. А с другой – мы решаем проблемы, которые 20 лет накапливались в нашей стране. [...] Эта история была полностью опровергнута врачами этой больницы. Мы проверили: начиная с 1 ноября даже не было такого случая, чтобы отец и сын были в больнице и отец умер", – сказал он.

Министр отметил, что в начале эпидемии в Украине было до 3,5 тыс. койко-мест, подключенных к кислороду, а по данным на вечер 19 ноября их было уже 24 575.

Яровая вчера написала в Facebook, что не перепроверила информацию о гибели мужчины перед публикацией.

"Все эти дни, я разными путями пыталась получить дополнительную информацию от вдовы. Она мне точно подтвердила, что речь идет именно об этой больнице. Она мне в очередной раз подтвердила, что все было именно так, но уже сегодня мне было сказано, что если я опубликую фамилию, она подаст на меня в суд. К сожалению, ни подтвердить, ни опровергнуть, давали ее мужу кислород или нет, отказался он от него или нет, умер он от отсутствия кислорода или по другой причине, я не могу", – отметила она.