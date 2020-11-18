В больнице Киевской области мужчина умер от COVID-19. Он отдал свой кислород сыну – волонтер

Отец и сын попали в больницу №3 в городе Белая Церковь Киевской области с диагнозом COVID-19. В сутки им давали кислород на 15 минут. В результате мужчина отдал свои минуты сыну и погиб. О трагедии рассказала волонтер Дана Яровая.

В одной из больниц в Киевской области умер мужчина, заболевший COVID-19. Из-за нехватки кислорода, который выдают по 15 минут в день, он пожертвовал своими минутами в пользу своего сына, больного COVID-19. Об этом случае рассказала волонтер Дана Яровая в Facebook 18 ноября.

По информации волонтера, в больницах не хватает кислородных концентраторов.

"Сегодня я опять искала кислородный концентратор... Концентратор для человека, который не лечится, как я и многие пациенты, дома. Концентратор для человека, которого не берут в реанимацию только потому, что нет мест, и который находится в больнице не в далеком областном центре Урюпинск, а в городе Киеве... Так вот, человеку с сатурацией, которому показана реанимация, отказывают в месте в реанимации, ибо некуда, и дают кислород – внимание! – на 15 минут в сутки. Вдумайтесь! 15 минут в сутки!" – отметила Яровая.

Далее она написала, что ей стало известно о том, что у ее знакомого в районном центре отец и сын попали в больницу. В сутки им давали кислород на те же 15 минут.

"Отец отказался от своих 15 минут в день в пользу сына. Отец умер, сына продолжают лечить. Только вот не знаю, за умершего отца ему дают еще 15 минут кислорода или уже нет", – сообщила волонтер.

Она подчеркнула, что 15 минут кислорода для человека, который постоянно задыхается, очень мало.

"Кто не пережил признаки одышки во время коронавируса, не поймет. У меня был концентратор, но на подкорке все равно этот жуткий страх, что в следующий раз ты можешь не вдохнуть. Я задыхалась настолько, что не могла говорить. И еще раз – это я была с концентратором. А теперь представьте человека, который задыхается сутки и которому 15 минут дают подышать кислородом", – рассказала волонтер.

Позже в комментарии она уточнила, что речь идет о больнице №3 в городе Белая Церковь Киевской области. Яровая раскритиковала украинские власти, в частности президента Украины Владимира Зеленского и главу фракции "Слуга народа" Давида Арахамию, за бездействие в борьбе с COVID-19. По ее мнению, власти устроили "настоящий геноцид нации", потратив деньги из фонда по борьбе с COVID-19 на строительство дорог.

Ее поддержали в комментариях пользователи Facebook. В пресс-службе Киевской ОГА сообщили, что в Киевской области такого случая не было.

"Сейчас подняли всю информацию – нет в Киевской области такого случая. И это может подтвердить директор департамента здравоохранения", – рассказал руководитель управления коммуникаций ОГА Сергей Куница в комментарии изданию "Страна".

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 18 ноября в Украине зафиксировано 570 153 случая коронавирусной инфекции, из них 12 496 – за последние сутки. За время эпидемии в Украине скончалось 10 112 пациентов с COVID-19, выздоровело 259 079 человек.