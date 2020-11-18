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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

В Крыму ситуация с COVID-19 близка к катастрофической – Кориневич

В больницах аннексированного Россией Крыма не хватает мест и коек для больных COVID-19. Им отказывают в госпитализации и переводят из больниц в санатории, заявил постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич.

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Кориневич заявил, что в Крыму больные COVID-19 остаются без медицинской помощи
Кориневич заявил, что в Крыму больные COVID-19 остаются без медицинской помощи
Фото: depositphotos.com

Ситуация с пандемией коронавирусной инфекции в аннексированном Россией Крыму близка к катастрофической, заявил постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич на встрече с послами государств Евросоюза. Его слова цитирует представительство президента Украины в АР Крым в Facebook 18 ноября.

"Российская оккупационная власть не в состоянии выполнить свои обязательства по защите гражданского населения и заботиться о жизни и здоровье крымчан", – сказал Кориневич.

В больницах оккупированного Крыма недостаточно мест и коек, больным отказывают в госпитализации, заявил он.

Скриншот: Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим / Facebook
Скриншот: Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим / Facebook

"Больных переводят из больниц в санатории, где они остаются без медицинской помощи, нет возможности пройти тест на COVID-19 добровольно, людям иногда нужно ждать более 24 часов, пока к ним приедет машина скорой помощи, в аптеках нет основных препаратов", – утверждает Кориневич.

По мнению постпреда президента Украины в Крыму, российские оккупационные власти полуострова искажают статистику по распространению COVID-19.

"Нет объективной информации, а соблюдение карантинных мероприятий не контролируется", – резюмировал он.

Глава управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская 18 ноября сообщила, что за последнюю неделю зафиксировано наибольшее количество летальных случаев от коронавируса за время пандемии на полуострове.

В Крыму за минувшие сутки зарегистрировано 211 случаев коронавирусной инфекции, сообщил так называемый глава Крыма Сергей Аксенов в Facebook 18 ноября. По его информации, всего за время пандемии выздоровело 8275 пациентов.

https://www.facebook.com/aksenov.rk/posts/1712310762275709

"Минздрав Крыма" 18 ноября сообщил, что в Крыму всего выявили 12 733 больных COVID-19. Умерло от этой болезни на полуострове 222 человека.

Эксперты Крымской правозащитной группы заявляли об умышленном сокрытии реального количества смертей от COVID-19 оккупационными "властями" полуострова. Глава организации Ольга Скрипник, ссылаясь на крымских медиков, рассказала о негласном распоряжении "властей" скрывать реальную смертность.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: Крым, Сергей Аксенов, катастрофа, карантин, болезнь, инфекция, больницы, Антон Кориневич, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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