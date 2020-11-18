Мэр Кременчуга заболел COVID-19

Мэр Кременчуга Полтавской области Виталий Малецкий заявил, что получил положительный результат теста на коронавирус.

Малецкий: Знаю, что болеют еще несколько новоизбранных депутатов городского совета Фото: Віталій Малецький / Facebook

Мэр Кременчуга Полтавской области Виталий Малецкий заболел COVID-19. Об этом 18 ноября он сообщил на своей странице в Facebook.

По словам мэра, он получил положительный результат теста на коронавирус и сейчас находится на амбулаторном лечении под наблюдением семейного врача.

"Сейчас очень напряженное время, связанное с подготовкой первой сессии Кременчугского городского совета VIII созыва, но, к сожалению, болезнь не спрашивает, когда приходить. Знаю, что болеют еще несколько новоизбранных депутатов городского совета. Однако я работаю дистанционно и сделаю все, чтобы сессия состоялась в соответствии с законом в запланированную дату", – написал Малецкий.

На прошедших 25 октября местных выборах Малецкий, баллотировавшийся на пост мэра Кременчуга от партии "За майбутнє", набрал 52,08% голосов и победил в первом туре.

По состоянию на 18 ноября в стране зафиксировано 570 153 случая коронавирусной инфекции, из них 12 496 – за последние сутки. За время эпидемии в Украине скончалось 10 112 пациентов с COVID-19, выздоровело 259 079 человек.