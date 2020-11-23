Пандемия COVІD-19. Общее число случаев в мире превысило 58,6 млн

К утру 23 ноября в мире подтвердили 58 млн 649 тыс. случаев коронавирусной инфекции COVІD-19, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение болезни.
Умерли от болезни уже 1,39 млн жителей планеты, выздоровели – 34,5 млн, продолжают болеть более 21,16 млн человек.
Больше всего случаев COVID-19 подтвердили в США – 12,25 млн с начала пандемии. Жертвами болезни стали почти 257 тыс. американцев, выздоровели – 4,5 млн.
В пятерку стран с наибольшим количеством подтвержденных случаев также входят:
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.