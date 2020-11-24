За сутки в Украине подтвердили более 12 тыс. случаев COVID-19

От коронавирусной инфекции в Украине выздоровело за сутки меньше людей, чем выявили новых случаев COVID-19.

За сутки в Украине коронавирусную инфекцию подтвердили у 12 287 пациентов. Об этом 24 ноября в Facebook проинформировал министр здравоохранения Максим Степанов.

"12 287 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 24 ноября 2020 года. В частности, заболели 533 ребенка и 570 медработников. Также за минувшие сутки госпитализованы 1403 человека; летальных случаев – 188; выздоровело – 8298 человек", – написал он.

Сутками ранее в Украине COVID-19 подтвердили в 10 945 случаях.

Степанов отметил, что с начала эпидемии в Украине COVID-19 заболело в общей сложности 647 976 человек, выздоровело – 299 358, а умерли – 11 263.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.