Зеленский и Ермак выздоровели от COVID-19, во Львове похоронили Виктюка, нардепы обжаловали "карантин выходного дня". Главное за день

Во Львове похоронили Виктюка

23 ноября во Львове состоялось прощание с украинским театральным режиссером, народным артистом Украины и народным артистом России Романом Виктюком. Церемония прощания проходила в Театре юного зрителя, где Виктюк начал свою творческую карьеру. Проводили режиссера в последний путь бурными овациями под песню The Show Must Go On группы Queen. Похоронили Виктюка в семейном склепе на Лычаковском кладбище.

Зеленский и Ермак выздоровели от COVID-19

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил 23 ноября, что он выздоровел от коронавирусной инфекции. Стало известно, что от коронавируса избавился и глава его офиса Андрей Ермак.

Нардепы обжаловали в КСУ постановление Кабмина о "карантине выходного дня"

В Конституционный Суд Украины 23 ноября поступило конституционное представление от 48 народных депутатов относительно соответствия Конституции отдельных положений постановления Кабинета Министров Украины об ужесточении карантина в связи с пандемией коронавирусной инфекции. КСУ еще не решил вопрос об открытии производства.

Некоторые итоги второго тура местных выборов

На выборах мэра Днепра действующего городского голову Бориса Филатова поддержали 80,61% жителей города.

В Бердянске Запорожской области победу во втором туре выборов мэра одержал кандидат от партии "За майбутнє" Валерий Баранов.

В Славянске Донецкой области победу во втором туре выборов мэра одержал действующий городской голова, кандидат от Оппозиционного блока Вадим Лях.

Луцкого террориста Кривоша отправили в психиатрическую больницу

Суд отправил луцкого террориста Максима Кривоша на два месяца во Львовскую психиатрическую больницу для проведения стационарной экспертизы. Прокурор аргументировал свое ходатайство тем, что во время амбулаторной экспертизы специалисты пришли к выводу о необходимости динамичного наблюдения и дополнительного обследования.

В Словакии в ДТП погибла украинка

По информации посольства Украины в Словакии, ДТП с участием микроавтобуса Mercedes Sprinter с украинской регистрацией произошло 23 ноября на трассе R1 вблизи села Тековске Немце Нитрянского края. В результате ДТП погибла одна гражданка Украины, два гражданина Украины получили травмы и были отправлены в больницу города Нитра. Причины аварии выясняют.

Глава ВОЗ увидел "яркий свет в конце длинного темного тоннеля"

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус выразил мнение, что создаваемые сейчас вакцины вместе с принятыми мерами в области здравоохранения помогут положить конец пандемии коронавируса.