Филатов победил на выборах мэра Днепра – горсовет

На выборах мэра Днепра действующего городского голову Бориса Филатова поддержали 80,61% жителей города.

Во втором туре выборов мэра Днепра победу одержал действующий городской голова Борис Филатов. Об этом 23 ноября сообщил горсовет Днепра.

По результатам обработки 100% протоколов Филатов набрал 80,61% голосов днепрян.

В горсовете подчеркнули, что за действующего мэра проголосовали в четыре раза больше жителей города, чем за его конкурента от партии "Громадська сила" Загида Краснова. При этом точный результат поддержки Краснова в горсовете не уточнили.

В первом туре выборов мэра Днепра, который состоялся 25 октября, Филатов набрал 46,41% голосов, а Краснов – 13,15%.

Второй тур прошел накануне, 22 ноября.

Филатов был избран мэром Днепра в 2015 году.