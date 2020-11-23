"Живите теперь с этим". Чорновил назвал жителей Львова “львовцами” из-за результатов выборов мэра

Политолог, экс-нардеп Тарас Чорновил проиллюстрировал второй тур выборов мэра Львова фотографией овец. Согласно экзит-поллу, городским головой снова стал Андрей Садовый.

Вечером 22 ноября после завершения второго тура выборов мэра Львова бывший народный депутат Украины, политолог Тарас Чорновил в Facebook назвал жителей города "львовцами".

Он также разместил фотографию овец.

"Посмотрел на экзит-поллы. Ну и живите теперь с этим. Львовянам респект и сочувствие, потому что они оказались в меньшинстве в родном городе, а львовцам – варитесь сами теперь в своем прошлом. И не пробуйте больше жаловаться, что вам что-то не так делает "зеленая" центральная или такая же "зеленая" местные власти", – написал Чорновил.

Он отметил, что на выборах президента в 2019 году львовяне не поддержали Владимира Зеленского, а "через год поддержали единственного мэра крупного города в Украине, который чуть ли не в задницу его целовал".

"Особое презрение и отвращение к тем, кто годами ноет и жалуется, а сегодня так и не поднял свою задницу и не пошел проголосовать", – заявил экс-нардеп.

Политическую ситуацию во Львове он назвал "трешем".

"Город, где "слуги" даже в совет не попали, стал едва ли не единственным безусловным успехом для Зеленского и его компании", – считает Чорновил.

Он назвал Львов своей "бывшей малой родиной" и сказал ей "гудбай".

По данным экзит-полла, проведенного компанией Liberty Report по заказу студии Савика Шустера, нынешний мэр Львова Андрей Садовый во втором туре набирает 62,8% голосов, а его конкурент, нардеп от "Европейской солидарности" Олег Синютка – 37,2%.

Тарас Чорновил родился во Львове в 1964 году.