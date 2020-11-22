На выборах мэра Львова во втором туре побеждает Садовый – экзит-полл студии Шустера

По данным экзит-полла, проведенного компанией Liberty Report по заказу студии Савика Шустера, нынешний мэр Львова Андрей Садовый во втором туре набирает 62,8% голосов, а его конкурент, нардеп от "Европейской солидарности" Олег Синютка – 37,2%.

Во втором туре выборов мэра Львова побеждает нынешний городской голова Андрей Садовый. Об этом свидетельствуют данные экзит-полла, проведенного компанией Liberty Report по заказу студии Савика Шустера, сообщается на странице "Шустер online" в Facebook.

По данным экзит-полла, Садовый набирает 62,8% голосов, а его конкурент, нардеп от "Европейской солидарности" Олег Синютка – 37,2%.

Во Львове на 60 избирательных участках работало более 130 интервьюеров и контролеров. Опрос проводили путем анкетирования (face to face) на выходах из участков. Ожидаемая предельная ошибка – 1,21% с доверительной вероятностью 95% и без учета дизайн-эффекта.

25 октября по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками. По информации Центризбиркома Украины, явка составила 36,88%.

В первом туре Садовый набрал 39,96% голосов, а Синютка – 31,03%.

Садовый возглавляет Львов с 2006 года.