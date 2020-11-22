Средняя явка на повторном голосовании 22 ноября составляет 29,53% – ЦИК Украины

Самая высокая явка во втором туре местных выборов 22 ноября зафиксирована в Бердянске (39,23%), а самая низкая – в Днепре (23,93%), сообщила Центральная избирательная комиссия Украины.

Средняя явка на повторном голосовании на местных выборах 22 ноября по Украине составила 29,53%. Об этом сообщила пресс-служба Центризбиркома Украины.

По состоянию на 20.00 явка в городах составила:

Днепр – 23,93%;

Никополь – 24,2%;

Славянск – 32,4%;

Ужгород – 27,94%;

Бердянск – 39,23%;

Львов – 38,94%;

Дрогобыч – 30,21%;

Николаев – 28,4%;

Полтава – 25,52%;

Ровно – 30,35%;

Черкассы – 26,02%.

По состоянию на 13.00 22 ноября явка на выборах в 11 украинских городах составляла 12,70%.

Местные выборы по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли 25 октября. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками. По информации Центризбиркома, явка избирателей в первом туре составила 36,88%.

22 ноября в ряде городов Украины прошло повторное голосование на местных выборах. Мэров, в частности, выбирали в Днепре, Никополе (Днепропетровская область), Славянске (Донецкая область), Ужгороде, Бердянске (Запорожская область), Дрогобыче (Львовская область), Львове, Николаеве, Полтаве, Ровно и Черкассах.