В Украине проходят повторные выборы 11 мэров

22 ноября в Украине проходит повторное голосование на местных выборах. В частности, в 11 территориальных общинах в девяти регионах выбирают главу города, сообщает пресс-служба Центизбиркома.
Перевыборы проходят в таких городах:
В повторном голосовании на выборах городского головы, которое состоится на 1649 избирательных участках, в общем смогут принять участие ориентировочно более 2,7 млн избирателей.
Кроме того, 22 ноября в территориальных общинах с количеством избирателей до 10 тыс. в 15 регионах состоится повторное голосование по выборам депутатов 47 местных советов: трех депутатов – в два городских совета, 20 депутатов – в 13 поселковых советов, 43 депутатов – в 32 сельских совета.
Повторное голосование в местные советы будет проходить на 86 избирательных участках. В нем вообще смогут принять участие ориентировочно более 42,9 тыс. избирателей.
Результаты голосования должны быть установлены не позднее чем на пятый день со дня повторного голосования, то есть до 27 ноября 2020 года включительно.
Местные выборы по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли 25 октября. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками.
По информации Центризбиркома, явка избирателей в первом туре составила 36,88%, во втором – 24%.