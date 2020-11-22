В Украине проходят повторные выборы 11 мэров

В повторном голосовании на выборах городского головы могут принять участие ориентировочно более 2,7 млн избирателей.

22 ноября в Украине проходит повторное голосование на местных выборах. В частности, в 11 территориальных общинах в девяти регионах выбирают главу города, сообщает пресс-служба Центизбиркома.

Перевыборы проходят в таких городах:

Днепр. Кандидаты на должность – Загид Краснов (выдвинут местной организацией партии "Гражданская сила") и Борис Филатов (выдвинут местной организацией политической партии " Пропозиція ");

"); Никополь (Днепропетровская область). Кандидаты – Руслан Олейник ("Слуга народа") и Александр Саюк ("За майбутнє");

Славянск (Донецкая область). Кандидаты – Вадим Лях (Оппозиционный блок) и Павел Придворов ("Оппозиционная платформа – За жизнь");

Ужгород. Кандидаты – Богдан Андреев (самовыдвиженец) и Виктор Щадей ("Слуга народа");

Бердянск (Запорожская область). Кандидаты – Валерий Баранов ("За майбутнє") и Александр Свидло ("Оппозиционная платформа – За жизнь");

Дрогобыч (Львовская область). Кандидаты – Андрей Веселый (самовыдвиженец) и Тарас Кучма (самовыдвиженец);

Львов. Кандидаты – Андрей Садовый ("Самопоміч") и Олег Синютка ("Европейская солидарность");

Николаев. Кандидаты – Александр Сенкевич ("Пропозиція") и Владислав Чайка ("Оппозиционная платформа – За жизнь");

Полтава. Кандидаты – Сергей Иващенко ("Слуга народа") и Александр Мамай ("За майбутнє");

Ровно. Кандидаты – Александр Третьяк ("Европейская солидарность") и Виктор Шаркизян ("Ровно вместе");

Черкассы. Кандидаты – Анатолий Бондаренко ( "За майбутнє") и Виктор Евпак ("Голос").

В повторном голосовании на выборах городского головы, которое состоится на 1649 избирательных участках, в общем смогут принять участие ориентировочно более 2,7 млн избирателей.

Кроме того, 22 ноября в территориальных общинах с количеством избирателей до 10 тыс. в 15 регионах состоится повторное голосование по выборам депутатов 47 местных советов: трех депутатов – в два городских совета, 20 депутатов – в 13 поселковых советов, 43 депутатов – в 32 сельских совета.

Повторное голосование в местные советы будет проходить на 86 избирательных участках. В нем вообще смогут принять участие ориентировочно более 42,9 тыс. избирателей.

Результаты голосования должны быть установлены не позднее чем на пятый день со дня повторного голосования, то есть до 27 ноября 2020 года включительно.

Местные выборы по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли 25 октября. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками.

По информации Центризбиркома, явка избирателей в первом туре составила 36,88%, во втором – 24%.