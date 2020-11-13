В Борисполе, где мэр умер от COVID-19, повторные выборы перенесли на январь 2021 года

Умерший от коронавируса мэр Борисполя Анатолий Федорчук на состоявшихся 25 октября местных выборах набрал наибольшее количество голосов.

Центральная избирательная комиссия Украины назначила повторные выборы мэра Борисполя Киевской области на 31 января 2021 года. Об этом свидетельствуют данные на сайте ЦИК.

Такое решение было принято в связи со смертью действующего городского головы Анатолия Федорчука, который на состоявшихся 25 октября местных выборах набрал наибольшее количество голосов.

28 октября стало известно, что мэр Борисполя умер от коронавируса. Федорчуку было 60 лет. На посту городского головы он работал с 2006 года.

25 октября по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками.

По информации Центризбиркома Украины, явка составила 36,88%.