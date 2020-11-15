В Украине явка на второй тур выборов мэров составила 24% – Центризбирком

Среди городов, где проходил второй тур выборов мэра, наибольшую явку избирателей зафиксировали, по данным Центризбиркома, в Каменце-Подольском Хмельницкой области.

В Украине повторно голосовали за мэров семи городов Фото: ЕРА (архив)

Явка избирателей на второй тур выборов мэра на местных выборах в Украине 15 ноября составила 24%. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Это данные на 20.00, когда в ряде городов закрылись избирательные участки.

Среди семи населенных пунктов, где проходил второй тур выборов мэра, наивысшая явка зафиксирована в Каменце-Подольске Хмельницкой области (34,29%), самая низкая – в Сумах (19,02%).

В других городах явка была такова: Луцк – 25,96%, Краматорск Донецкой области – 23,14%, Украинка Киевской области – 31,46%, Одесса – 25,14%, Херсон – 20,89%.

25 октября, когда местные выборы проходили по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, явка составила 36,88%.

Сегодня в 16 регионах проходило также повторное голосование на выборах депутатов местных советов в территориальных общинах с количеством избирателей до 10 тыс. человек. По информации ЦИК, результаты голосования 15 ноября установят до 20 ноября включительно.