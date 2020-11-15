В "Опоре" рассказали о явке во втором туре выборов в Украине

По информации гражданской сети "Опора" на 16.00, явка во втором туре местных выборов составила меньше 19%.

По информации наблюдателей от гражданской сети "Опора" на 16.00 15 ноября явка избирателей в семи украинских городах, где проходит второй тур местных выборов, составила 18,6%. Об этом "Опора" сообщила в Facebook.

"Для сравнения: во время голосования 25 октября по всей Украине на это время явка составляла 27%", – сказано в сообщении.

В Украине проходит сегодня второй тур выборов городских голов Луцка, Краматорска (Донецкая область), Украинки (Киевская область), Одессы, Сум, Херсона и Каменца-Подольского (Хмельницкая область). В нем смогут принять участие более 1,582 млн избирателей. В 16 регионах пройдет повторное голосование на выборах депутатов местных советов в территориальных общинах с количеством избирателей до 10 тыс. человек.