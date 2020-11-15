В "Опоре" рассказали о явке во втором туре выборов в Украине

По информации наблюдателей от гражданской сети "Опора" на 16.00 15 ноября явка избирателей в семи украинских городах, где проходит второй тур местных выборов, составила 18,6%. Об этом "Опора" сообщила в Facebook.
"Для сравнения: во время голосования 25 октября по всей Украине на это время явка составляла 27%", – сказано в сообщении.
В Украине проходит сегодня второй тур выборов городских голов Луцка, Краматорска (Донецкая область), Украинки (Киевская область), Одессы, Сум, Херсона и Каменца-Подольского (Хмельницкая область). В нем смогут принять участие более 1,582 млн избирателей. В 16 регионах пройдет повторное голосование на выборах депутатов местных советов в территориальных общинах с количеством избирателей до 10 тыс. человек.
По информации Центральной избирательной комиссии, результаты сегодняшнего голосования установят не позднее чем на пятый день со дня повторного голосования, то есть до 20 ноября включительно.
25 октября по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками. По информации Центризбиркома Украины, явка составила 36,88%.