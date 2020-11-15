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В семи городах Украины проходит второй тур выборов мэра

15 ноября во втором туре местных выборов в Украине смогут принять участие более 1 млн 582 тыс. избирателей.

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В территориальных общинах в 16 регионах Украины состоится повторное голосование на выборах депутатов местных советов
В территориальных общинах в 16 регионах Украины состоится повторное голосование на выборах депутатов местных советов
Фото: depositphotos.com

В воскресенье, 15 ноября, состоится второй тур выборов городских голов Луцка, Краматорска (Донецкая область), Украинки (Киевская область), Одессы, Сум, Херсона и Каменца-Подольского (Хмельницкая область). Об этом сообщает пресс служба Центральной избирательной комиссии.

15 ноября во втором туре выборов смогут принять участие более 1 млн 582 тыс. избирателей.

В Луцке будут выбирать между советником городского головы Игорем Полищуком (партия "За майбутнє", набрал 32,47% голосов в первом туре) и генеральным директором госпредприятия "Волыньстандартметрология" Богданом Шибой (самовыдвиженец, 13,14% голосов).

В Сумах во втором туре встретятся действующий мэр Александр Лысенко ("Батьківщина", 44,2%) и председатель Сумской районного совета Вадим Акперов ("Европейская солидарность", 14,71%).

В Одессе за кресло мэра борются действующий глава города Геннадий Труханов (партия "Доверяй делам", 37,54%) и народный депутат Николай Скорик ("Оппозиционная платформа – За жизнь", 19,06%).

В Херсоне во второй тур вышли заместитель председателя парламентского комитета по аграрной и земельной политике (группа "За майбутнє") Игорь Колихаев (от Партии Игоря Колихаева "Нам здесь жить!", 30,75%) и бывший мэр Херсона в 2002–2012 годах Владимир Сальдо (от партии "Блок Владимира Сальдо", 17,09%).

Жители Краматорска будут выбирать между директором по маркетингу и сбыту "Энергомашспецстали" Александром Гончаренко (самовыдвиженец, 48,61%) и действующим мэром Андреем Панковым (самовыдвиженец, 37,75%).

На должность мэра Каменца-Подольского претендуют директор благотворительного фонда "Мы – каменчане" Владимир Мельниченко (самовыдвиженец, 40,47%) и глава каменец-подольской городской организации "Свобода" Михаил Поситко (35,46%).

В городе Украинка Киевской области во второй тур вышли Оксана Кирилюк (от партии "Слуга народа") и Александр Туренко (от партии "Европейская солидарность") – поддержали по 1233 избирателей (по 17,4%).

Кроме того, 15 ноября в территориальных общинах с количеством избирателей до 10 тыс. в 16 регионах состоится повторное голосование на выборах депутатов местных советов.

В ЦИК отмечают, что результаты сегодняшнего голосования должны быть установлены не позднее чем на пятый день со дня повторного голосования, то есть до 20 ноября включительно.

25 октября по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками. По информации Центризбиркома Украины, явка составила 36,88%.

Теги: Украина, Одесса, Херсон, Сумы, выборы, Луцк, Краматорск, местные выборы, Каменец-Подольский, Украинка
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