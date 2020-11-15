В семи городах Украины проходит второй тур выборов мэра

15 ноября во втором туре местных выборов в Украине смогут принять участие более 1 млн 582 тыс. избирателей.

В территориальных общинах в 16 регионах Украины состоится повторное голосование на выборах депутатов местных советов Фото: depositphotos.com

В воскресенье, 15 ноября, состоится второй тур выборов городских голов Луцка, Краматорска (Донецкая область), Украинки (Киевская область), Одессы, Сум, Херсона и Каменца-Подольского (Хмельницкая область). Об этом сообщает пресс служба Центральной избирательной комиссии.

15 ноября во втором туре выборов смогут принять участие более 1 млн 582 тыс. избирателей.

В Луцке будут выбирать между советником городского головы Игорем Полищуком (партия "За майбутнє", набрал 32,47% голосов в первом туре) и генеральным директором госпредприятия "Волыньстандартметрология" Богданом Шибой (самовыдвиженец, 13,14% голосов).

В Сумах во втором туре встретятся действующий мэр Александр Лысенко ("Батьківщина", 44,2%) и председатель Сумской районного совета Вадим Акперов ("Европейская солидарность", 14,71%).

В Одессе за кресло мэра борются действующий глава города Геннадий Труханов (партия "Доверяй делам", 37,54%) и народный депутат Николай Скорик ("Оппозиционная платформа – За жизнь", 19,06%).

В Херсоне во второй тур вышли заместитель председателя парламентского комитета по аграрной и земельной политике (группа "За майбутнє") Игорь Колихаев (от Партии Игоря Колихаева "Нам здесь жить!", 30,75%) и бывший мэр Херсона в 2002–2012 годах Владимир Сальдо (от партии "Блок Владимира Сальдо", 17,09%).

Жители Краматорска будут выбирать между директором по маркетингу и сбыту "Энергомашспецстали" Александром Гончаренко (самовыдвиженец, 48,61%) и действующим мэром Андреем Панковым (самовыдвиженец, 37,75%).

На должность мэра Каменца-Подольского претендуют директор благотворительного фонда "Мы – каменчане" Владимир Мельниченко (самовыдвиженец, 40,47%) и глава каменец-подольской городской организации "Свобода" Михаил Поситко (35,46%).

В городе Украинка Киевской области во второй тур вышли Оксана Кирилюк (от партии "Слуга народа") и Александр Туренко (от партии "Европейская солидарность") – поддержали по 1233 избирателей (по 17,4%).

Кроме того, 15 ноября в территориальных общинах с количеством избирателей до 10 тыс. в 16 регионах состоится повторное голосование на выборах депутатов местных советов.

В ЦИК отмечают, что результаты сегодняшнего голосования должны быть установлены не позднее чем на пятый день со дня повторного голосования, то есть до 20 ноября включительно.